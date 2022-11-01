الفريق أول شنقريحة: الوحدة الوطنية دين في أعناقنا تجاه الشهداء

أكد الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أن الوحدة الوطنية دين في أعناقنا، عرفانا بالتضحيات التي قدمها الشعب الجزائري من أجل استرجاع سيادته وحريته، في الوقت الذي يسعى فيه الوطنيون المخلصون إلى بناء الجزائر الجديدة.

وقال شنقريحة، الثلاثاء، بمناسبة إحياء الذكرى الـ68 لاندلاع الثورة التحريرية، إن “الوحدة الوطنية التي أودعها بين أيدينا تاريخ حافل عريق، هي دين في أعناقنا مستحق لشهداء الثورة التحريرية، وهي أيضا من أوجب وأقدس واجباتنا، التي يتعين الذود عنها وتوطيد دعائمها”.

ودعا رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي إلى مباشرة مشاريع واعدة على جميع الأصعدة والمجالات، مما يجعل الجزائر تواكب ركب التطور في العالم.

وفي إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ68 لاندلاع ثورة الفاتح نوفمبر المجيدة 1954، حسب ما جاء في بيان وزارة الدفاع الوطني، عرفت كل الهياكل والوحدات التابعة للجيش الوطني الشعبي، على غرار مقرات قيادات القوات والنواحي العسكرية، تنظيم تجمعات للمستخدمين ليلة الفاتح من نوفمبر 2022 على الساعة صفر، حيث تم رفع العلم الوطني والوقوف دقيقة صمت ترحما على أرواح شهدائنا الأبرار.

كما عرفت هذه المراسم، إطلاق 68 طلقة مدفع، نفذتها مفرزة تابعة لقيادة الحرس الجمهوري، وهذا على مستوى مقر قيادة القوات البحرية بالأميرالية.