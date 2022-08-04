الفريق أول شنقريحة: اليوم الوطني للجيش موعد لتجديد العهد وصون الأمانة

قال الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أن الاحتفال باليوم الوطني للجيش هو موعد لتجديد العهد بالحفاظ على أمانة الشهداء وصون وديعتهم.

وأكد الفريق أول السعيد شنقريحة، الخميس، خلال إشرافه على ندوة تاريخية بمناسبة اليوم الوطني للجيش، أن هذه الندوة جاءت في ظروف تتقارب مع محطات أخرى في تاريخنا العريق محطات استدعت دوما عبقرية خاصة قوامها الرؤية المتبصرة والصادقة المخلصة للوطن والبعيدة عن الذاتية والاعتبارات الظرفية الضيقة لتصنع اللحمة الوطنية الكفيلة بلم الشمل.

وتابع الفريق أول شنقريحة قائلا “أن الرؤية المتبصرة تهدف إلى التصدي لمختلف التهديدات والأخطار مهما كانت، بغية استكمال مسار بناء الجزائر الجديدة القوية بشعبها الأبي وجيشها العتيد الذي يلتزم وفقا لمهامه الدستورية بالدفاع عن وحدتها الترابية في كل الظروف”.

وأضاف “هذا اليوم الوطني يضاف إلى قائمة الأيام والمناسبات التاريخية المجيدة لبلادنا وهو ما يعكس اهتمام رئيس الجمهورية البالغ ورعايته الصادقة للذاكرة الوطنية باعتبارها مصدر قوتنا وفخرنا وشعلة حاضرنا ومستقبلنا”.

وأكد الفريق أول في كلمته أن “هذا اليوم هو مناسبة لاستحضار بطولات وتضحيات أبطالنا الصناديد الذين اختاروا التضحية بأعز ما يملكون لنعيش أحرار على أرضنا وهو موعد لتجديد العهد مع الحفاظ على أمانة الشهداء وصون وديعتهم وبذل الجهد تلو الحهد حتى تبقى الجزائر دائما وأبدا موحدة وآمنة ومزدهرة”.

اليوم الوطني للجيش.. الفريق أول شنقريحة يشرف على ندوة تاريخية

وأشرف، الخميس، الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على افتتاح أشغال ندوة تاريخية بمناسبة اليوم الوطني للجيش.

الفريق أول السعيد شنقريحة: إن ما تحقق وسيتحقق لم يكن ليتجسد لولا تلاحم الشعب وجيشه

ويوم 3 أوت 2022، تقدم رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، بتهانيه إلى كافة الضباط وضباط الصف ورجال الصف والمستخدمين المدنيين، بمناسبة اليوم الوطني للجيش الذي أقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وجاء في برقية تهنئة، “إنه بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للجيش الوطني الشعبي يسعدني ونحن على أعتاب الاحتفال، لأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة، باليوم الوطني للجيش الوطني الشعبي، الموافق للرابع أوت من كل سنة، الذي أقره السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، أن أتوجه إلى جميع الضباط وضباط الصف ورجال الصف والمستخدمين المدنيين للجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، بأسمى آيات التبريكات والتهاني، مشفوعة بأصدق التمنيات بالتوفيق والسداد في حياتهم المهنية والعائلية، راجيا أن يديم ( سبحانه وتعالى عليهم وعلى أهلهم وذويهم الصحة والسعادة والهناء”.

وتابع الفريق أول في تهنئته “ففي الرابع أوت من عام 1962، تقرر تحوير جيش التحرير الوطني إلى الجيش الوطني الشعبي، لتنطلق المسيرة الطويلة والمظفرة لجيشنا نحو تحقيق انجازات مشهودة على كافة الأصعدة وفي كل المجالات، لاسيما منها المساهمة الفاعلة في بناء وتشييد أسس الدولة الجزائرية المستقلة، والدفاع عن حرمتها وسلامة أراضها ضد كل الأخطار والتهديدات، ثم مجابهة الإرهاب الهمجي واستئصاله من جذوره بكل ثقة وشجاعة”.

وأوضح “بالتزامن مع ذلك، واصل الجيش الوطني الشعبي العمل على تقوية وتطوير قدرات المنظومة الدفاعية الوطنية وجاهزيتها العملياتية، مع كل ما يتطلبه ذلك من تكوين للرجال وامتلاك لأحدث الأسلحة والمعدات والتقنيات، في إطار رؤية استشرافية، نرى اليوم نتائجها جلية في الميدان، من خلال السكينة والأمن اللذين يطبعان الجو العام لبلادنا بالرغم من السياقات الدولية غير المستقرة على مستوى فضائنا الإقليمي وحتى العالمي”.

وأكد في معرض تصريحاته “إن ما تحقق وسيتحقق بإذن الله وقوته، لم يكن ليتجسد لولا ذلك التلاحم الأبدي بين الشعب الجزائري وجيشه، عبر كافة مراحل تاريخنا الطويل، تلاحم لا يزال يشكل القوة الكامنة التي تحفظ بلادنا وتدفعها نحو مستقبل أفضل”.

وتابع “إنها إذن مناسبة غالية، نقف فيها بإجلال وإكبار أمام كل التضحيات التي قدمها أبناء الجزائر الشرفاء، في كل زمان ومكان، ولنجدد العهد ونؤكد العزم على السير على دربهم والحفاظ على أمانتهم و الغالية، ببذل كل الجهود اللازمة حتى ندافع بالنفس والنفيس عن حياض بلادنا ووحدتها الترابية”.

وأشار الفريق أول شنقريحة “إن هذا اليوم الوطني ليس فقط عيدا للجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، بل هو عيد لكل الجزائريين، الذين يحتفون بأبنائهم المنخرطين في صفوف المؤسسة العسكرية، وهو أيضا تكريم من الجزائر لرجالها، الذين خدموها بكل شرف وإخلاص وقدموا أعز ما يملكون من أجل أن – تبقى بلادنا واقفة وشامخة”.

وختم “وإذ أجدد تهاني الخالصة إلى كل أفراد الجيش الوطني الشعبي، المرابطين عبر كامل ربوع الوطن، فإنني أدعوهم إلى مزيد من البذل والعطاء في سبيل توفير كافة موجبات الأمن والاستقرار لشعبنا وبلدنا، داعيا إياهم إلى الانحناء ترحما على أرواح شهدائنا الأبرار وشهداء الواجب الوطني”.