الفريق أول شنقريحة: سنبقى دائما على استعداد لمواجهة أي خطر قد يمسّ بأمن وسلامة الجزائر

خلال زيارته مؤسسة تجديد وصيانة الأسلحة والمنظومات الإلكترونية

قام الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يوم الثلاثاء، بزيارة عمل وتفتيش إلى مؤسسة تجديد وصيانة الأسلحة والمنظومات الإلكترونية بالناحية العسكرية الأولى.

وتأتي هذه الزيارة، حسب بيان لوزارة الدفاع، في إطار “حرص القيادة العليا للجيش على المتابعة المتواصلة لأداء مؤسسات الإسناد. لاسيما تلك المتخصصة في تجديد وصيانة مختلف المنظومات”.

واستمع الفريق أول لعرض شامل عن هذه عمل الوحدة، قبل أن يلتقى بإطارات ومستخدمي المؤسسة.

وخلال اللقاء، ألقى شنقريحة كلمة توجيهية أكد فيها أن “تعزيز القدرات الدفاعية الوطنية يشكل أحد الركائز الأساسية، لمواجهة مختلف التحديات”.

كما أكد الفريق أول استعداد الجيش الدائم “لمواجهة أي خطر قد يمسّ بأمن وسلامة الجزائر، مهما كان نوعه أو حجمه”.

كلمة الفريق أول شنقريحة: