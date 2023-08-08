الفريق أول شنقريحة: سنبقى دائما على استعداد لمواجهة أي خطر قد يمسّ بأمن وسلامة الجزائر
قام الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يوم الثلاثاء، بزيارة عمل وتفتيش إلى مؤسسة تجديد وصيانة الأسلحة والمنظومات الإلكترونية بالناحية العسكرية الأولى.
وتأتي هذه الزيارة، حسب بيان لوزارة الدفاع، في إطار “حرص القيادة العليا للجيش على المتابعة المتواصلة لأداء مؤسسات الإسناد. لاسيما تلك المتخصصة في تجديد وصيانة مختلف المنظومات”.
واستمع الفريق أول لعرض شامل عن هذه عمل الوحدة، قبل أن يلتقى بإطارات ومستخدمي المؤسسة.
وخلال اللقاء، ألقى شنقريحة كلمة توجيهية أكد فيها أن “تعزيز القدرات الدفاعية الوطنية يشكل أحد الركائز الأساسية، لمواجهة مختلف التحديات”.
كما أكد الفريق أول استعداد الجيش الدائم “لمواجهة أي خطر قد يمسّ بأمن وسلامة الجزائر، مهما كان نوعه أو حجمه”.
كلمة الفريق أول شنقريحة:
إن تعزيز قدراتنا الدفاعية الوطنية وعصرنة وتطوير مختلف مكونات قواتنا المسلحة، يبقى شغلنا الشاغل، ويشكل أحد الركائز الأساسية، التي نبني عليها في الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، بتوجيه من السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، إستراتيجيتنا بعيدة النظر، التي تأخذ في الحسبان جميع التعقيدات والسياقات والظروف الأمنية التي يعرفها العالم وتحيط بمنطقتنا الإقليمية. بما في ذلك التهديدات المزمنة والمتعددة الأشكال التي استفحلت خلال السنوات الماضية، على غرار انتشار الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود والتهريب والاتجار بالمخدرات.
لقد نجح جيشنا العتيد، بكل اقتدار، في التصدي لهذه التهديدات، بفضل صوابية المقاربة الأمنية الوطنية المنتهجة، المبنية على الفهم العميق لحجم التحديات المطروحة، والاستعداد الجيد واليقظة الدائمة لمواجهة شتى أنواع المخاطر. ثم بفضل التفاف الشعب الجزائري حول قواه الأمنية والمخلصين من أبنائه، الذين يدركون تمام الإدراك، عمق التهديدات الجديدة المطروحة وحجم الجهود الواجب بذلها للتصدي لها.
وأود أن أؤكد بأننا سنبقى دائما وأبدا على استعداد لمواجهة أي خطر قد يمس بأمن وسلامة وطننا، مهما كان نوعه أو حجمه. لأن الأمر يتعلق بمسؤولية المحافظة على وديعة شهدائنا الأبرار، وضمان مستقبل الأجيال القادمة.
بذلك فقط نكون في مستوى ما تصبو إليه أمتنا من استقرار وأمن وازدهار، ونكون في مستوى بطولات أسلافنا، الذين قدموا أسمى معاني الفداء والتضحية، ليحيا الوطن سيدا، عزيزا ومهاب الجانب.