الفريق أول شنقريحة: صناعة المحتوى الرقمي رهان أساسي للمحافظة على الإرث من التزييف    

أكد الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أن صناعة محتوى رقمي حافظ للذاكرة الوطنية يعد رهانا أساسيا للمحافظة على الإرث التاريخي العظيم لأمتنا ضد جميع محاولات التزييف والتحريف والتشويه التي يتعرض لها.

وحذر الفريق أول السعيد شنقريحة، في كلمته خلال إشرافه خلال افتتاحه أشغال ندوة بعنوان: صناعة المحتوى الرقمي الحافظ للذاكرة الوطنية، من محاولات استهداف الهوية الثقافية والحضارية للأمم.

كما أكد الفريق أول السعيد شنقريحة على ضرورة التكيف مع متطلبات العصر والحضور والحضور بقوة في العالم الافتراضي من خلال صناعة محتوى رقمي غني بالمعلومات الموثوقة والمقنعة شكلا ومضمونا ويعزز روح الانتماء إلى الأمة الجزائرية.

الندوة نظمتها مديرية الإعلام والاتصال لأركان الجيش الوطني الشعبي تهدف إلى تسليط الضوء على التهديدات التي تستهدف الذاكرة الوطنية وسبل مواجهتها على مختلف المنصات في الفضاء الرقمي.