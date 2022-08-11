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الجزائر

الفريق أول شنقريحة في زيارة إلى الناحية العسكرية الأولى

الشروق أونلاين
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الفريق أول شنقريحة في زيارة إلى الناحية العسكرية الأولى

قام، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة، الخميس، بزيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الأولى.

وتأتي زيارة الفريق أول شنقريحة حسب ما أفاده التلفزيون الجزائري لمعاينة آخر التحضيرات المتعلقة بالمسابقة العسكرية الدولية الفصيلة المحمولة جوا 2022 المزمع تنظيمها بين 15 و27 أوت الجاري.

كما أشرف الفريق أول السعيد شنقريحة على تدشين المنشأة الجديدة، بعد مراسم الاستقبال من اللواء قائد الناحية العسكرية الأولى واللواء قائد القوات البرية ومديريين مركزيين في وزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الشعبي الوطني.

واستمع الفريق أول، إلى عرض قدمه اللواء قائد القوات البرية المشرف العام على تنظيم المسابقة العسكرية الدولية الفصيلة المحمولة جوا 2022، تضم شرحات وافية من مختلف الجوانب.

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