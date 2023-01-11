الفريق أول شنقريحة في زيارة إلى الناحية السادسة

شرع الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الأربعاء، في زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية السادسة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع يقوم الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية السادسة.

وتأتي الزيارة “في سياق حرص القيادة العليا للجيش على الوقوف أمام درجة الجاهزية العملياتية لوحداتنا المرابطة بهذه الناحية الهامة وكذا معاينة الظروف المعيشية والمهنية للأفراد المرابطين بأقصى حدونا الجنوبية”. يؤكد المصدر ذاته.