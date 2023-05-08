الفريق أول شنقريحة في زيارة إلى الناحية العسكرية الثالثة

شرع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة، الاثنين، في زيارة عمل وتفقد إلى الناحية العسكرية الثالثة ببشار.

وأكد الفريق أول السعيد شنقريحة في كلمته أمام إطارات ومستخدمي الناحية العسكرية الثالثة أن تقديس العمل الجاد والمتفاني هو الوسيلة المثلى لتحقيق النجاح في أداء المهام الموكلة .

كما أكد الفريق أول السعيد شنقريحة أن الجيش استطاع بفضل التوجيهات السديدة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن يحقق في وقت وجيز انجازات معتبرة بفضل هذا النهج العملي القويم.