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الجزائر

الفريق أول شنقريحة في زيارة إلى روسيا

الشروق أونلاين
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الفريق أول شنقريحة في زيارة إلى روسيا

يقوم الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الاثنين، بزيارة رسمية إلى فدرالية روسيا.

وأفاد بيان لوزراة الدفاع الوطني أنه بدعوة من الفريق أول سيرغي شويغو، وزير الدفاع لفدرالية روسيا، يقوم الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بزيارة رسمية إلى فدرالية روسيا، ابتداء من اليوم الاثنين 31 يوليو 2023.

وأضاف البيان هذه الزيارة، تندرج في إطار تعزيز التعاون بين الجيش الوطني الشعبي والقوات المسلحة الروسية، ستمكن الطرفين من التباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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