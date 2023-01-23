الفريق أول شنقريحة في زيارة إلى فرنسا

يشرع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة، بداية من الإثنين، في زيارة رسمية إلى فرنسا وهذا بدعوة من رئيس أركان الجيوش الفرنسية.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع “بدعوة من الفريق أول تيري بورخارد رئيس أركان الجيوش الفرنسية، يشرع الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في زيارة رسمية إلى فرنسا ابتداء من اليوم”.

وحسب البيان فإن الزيارة تندرج في إطار تعزيز التعاون بين الجيش الوطني الشعبي والجيوش الفرنسية، حيث ستمكن الطرفين من التباحث حول المسائل ذات الإهتمام المشترك.

وفي 26 أوت 2022، استقبل الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، سيبستيان لوكورنو، وزير الجيوش الفرنسية، مرفوقا برئيس أركان الجيوش، الفريق أول تييري بوركار.