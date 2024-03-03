الفريق أول شنقريحة في زيارة إلى قطر

يشرع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، الأحد، في زيارة رسمية إلى دولة قطر لحضور معرض الدوحة الدولي.

وحسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع فإن الزيارة جاءت بدعوة من الفريق الركن سالم بن حمد العقيل النابت، رئيس أركان القوات المسلحة القطرية.

وسيشارك الفريق أول في النسخة الـ8 من معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري “ديمدكس 2024”.

وخلال هذه الزيارة، التي تندرج ضمن إطار تعزيز التعاون بين الجيش الوطني الشعبي والقوات المسلحة القطرية، سيتباحث الطرفان المسائل ذات الاهتمام المشترك. يضيف المصدر ذاته.