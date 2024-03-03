-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
حالة الطقس: ثلوج وأمطار ورياح قوية عبر عدة ولايات
الجزائر

الفريق أول شنقريحة في زيارة إلى قطر

الشروق أونلاين
  • 247
  • 0
الفريق أول شنقريحة في زيارة إلى قطر

يشرع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، الأحد، في زيارة رسمية إلى دولة قطر لحضور معرض الدوحة الدولي.

وحسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع فإن الزيارة جاءت بدعوة من الفريق الركن سالم بن حمد العقيل النابت، رئيس أركان القوات المسلحة القطرية.

وسيشارك الفريق أول في النسخة الـ8 من معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري “ديمدكس 2024”.

وخلال هذه الزيارة، التي تندرج ضمن إطار تعزيز التعاون بين الجيش الوطني الشعبي والقوات المسلحة القطرية، سيتباحث الطرفان المسائل ذات الاهتمام المشترك. يضيف المصدر ذاته.

مقالات ذات صلة
نشرية جديدة: استمرار تساقط الأمطار عبر هذه الولايات

نشرية جديدة: استمرار تساقط الأمطار عبر هذه الولايات

هذه فقط حالات استعمال جواز السفر بديلاً لبطاقة التعريف

هذه فقط حالات استعمال جواز السفر بديلاً لبطاقة التعريف

الجزائريون يؤدون أول صلاة جمعة بجامع الجزائر   

الجزائريون يؤدون أول صلاة جمعة بجامع الجزائر   

استخلاف من تعذر عليهم أداء مناسك الحج.. وزير الداخلية يوضح  

استخلاف من تعذر عليهم أداء مناسك الحج.. وزير الداخلية يوضح  

لقاء مهم بين عرقاب وبرويز شاهبازوف … هل ستتوجه سوناطراك للاستثمار في أذربيجان ؟

لقاء مهم بين عرقاب وبرويز شاهبازوف … هل ستتوجه سوناطراك للاستثمار في أذربيجان ؟

الرئيس تبون يستقبل نظيره العراقي

الرئيس تبون يستقبل نظيره العراقي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد