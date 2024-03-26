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الجزائر

الفريق أول شنقريحة في زيارة إلى قيادة الدفاع الجوي

الشروق أونلاين
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الفريق أول شنقريحة في زيارة إلى قيادة الدفاع الجوي

قام رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، الثلاثاء، بزيارة عمل وتفتيش إلى قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني: “رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة في زيارة عمل وتفتيش إلى قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم”.

الفريق أول السعيد شنقريحة، وفي كلمة له أكد على الأهمية التي يوليها الجيش الوطني الشعبي للسيطرة على الأجواء كأحد أهم العوامل الحاسمة في تحقيق التفوق الجوي وكسب المعارك الحديثة.

كما شدد رئيس الأركان على ضرورة الحرص الدائم على التحضير الجيد والرفع المستمر من مستوى الجاهزية العملياتية حفظا للمجال الجوي الوطني.

وفي هذا الصدد، أشرف الفريق أول السعيد شنقريحة على تدشين مقر جديد لثكنة عسكرية تابعة لقيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم.

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