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الجزائر

الفريق أول شنقريحة: لا خوف على مستقبل الجزائر بوجود مدارس أشبال الأمة

الشروق أونلاين
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الفريق أول شنقريحة: لا خوف على مستقبل الجزائر بوجود مدارس أشبال الأمة
ح.م
الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي

قال الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، إنه لا خوف على مستقبل الجزائر بوجود مدارس أشبال الأمة.

 وأكد الفريق أول السعيد شنقريحة، الخميس، خلال إشرافه على مراسم حفل تكريم أشبال الأمة المتفوقين في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط لدورة 2022، أن النتائج المحصل عليها في مدارس أشبال الأمة أثلجت الصدور وهي دليل على أنها طاقات شبانية يعول عليها مستقبلا لتكون في طليعة النخبة الوطنية التي سيكون لها شرف حمل مشعل الجزائر والدفاع عنها، سلاحها في ذلك العلم والمعرفة والعمل الواعد”.

وتابع الفريق أول شنقريحة قائلا: “ما نراه اليوم من نخب شابة خرجت من عمق الشعب يملؤها الاعتزاز بالانتماء للجزائر، يجعلنا مطمئنين إلى أن لا خوف على مستقبل بلادنا”.

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