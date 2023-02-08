الفريق أول شنقريحة لقائد أفريكوم: الجزائر غيورة على استقلالها

استقبل الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يوم الأربعاء، الفريق أول مايكل لانغلي قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد عسكري هام.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، فقد تطرق الطرفان في هذا اللقاء إلى “التحديات الأمنية التي تواجهها القارة الإفريقية”. حيث تبادلا “وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، والوسائل الكفيلة بتعزيز علاقات التعاون العسكري بين البلدين”.

وألقى الفريق أول شنقريحة كلمة بالمناسبة، وجاء فيها:

تعد هذه الزيارة فرصة بإمكاننا استغلالها سويا لتجديد التزامنا قصد توسيع مجالات تعاوننا العسكري والتطرق، بكل براغماتية وموضوعية، للمسائل ذات الاهتمام المشترك في المنطقة. في هذا السياق، يتميز الوضع الأمني السائد على الساحة الدولية بظهور النزاعات المسلحة وتفاقم الأزمات والتوترات. وترتب عن هذا الوضع اضطراب النظام العالمي القائم، مما يتطلب، أكثر من أي وقت مضى، تعبئة كافة الفاعلين للانخراط في رؤية جديدة لقانون دولي أكثر إنصافا، تسمح بضمان الاستقرار والتنمية والرفاه لكافة الشعوب دون تمييز.

وحول نوعية التعاون العسكري الثنائي أضاف شنقريحة:

فيما يخص التعاون العسكري الثنائي، أود التنويه بنوعية التعاون الثنائي وبالمستوى المبلوغ، الذي ينعكس من خلال النشاطات المختلفة، المنفذة في إطار تبادل الخبرات المتعلقة بالإرهاب، وكذا تكوين مستخدمي الجيش الوطني الشعبي والمساعدة التقنية. كما أود بهذه المناسبة، أن أعبر عن الاستعداد التام للقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، لترقية أكثر لمجالات التعاون العسكري الثنائي، خاصة أن الحوار العسكري المشترك، الذي شرع فيه سنة 2005، يحدد أهدافا جد طموحة في هذا المجال.

كما جدّد الفريق شنقريحة أن الجزائر “تتشبث بمبدأ عدم الانحياز، وتتعامل، في إطار خدمة مصالحها، مع دول صديقة كثيرة تربطها معها علاقات عسكرية واقتصادية. مشيرا إلى تطلّع البلاد لإرساء تعاون يكون في مستوى طموحات الطرفين.

وتابع الفريق أول يقول:

أود التأكيد بهذه المناسبة أن الجزائر تتشبث بمبدأ عدم الانحياز، وهي غيورة على تاريخها الحافل بالأمجاد والبطولات، وغيورة أيضا على استقلالها وقرارها السياسي السيد، وتتعامل، في إطار خدمة مصالحها، مع دول صديقة كثيرة تربطها معها علاقات عسكرية واقتصادية على غرار الولايات المتحدة الأمريكية. في الختام، أجدد لكم إرادتنا من أجل إرساء تعاون يكون في مستوى طموحات الطرفين، كون بلدينا منخرطان في مسار تحسين الوضع الأمني في القارة الإفريقية، وبإمكانهما تقديم العون والمساعدة لبعض البلدان التي هي بحاجة إليها، من أجل الاضطلاع بمهامها السيادية، لاسيما عندما يتعلق الأمر بالسلم والأمن.

من جهته، عبر قائد القيادة الأمريكية لإفريقيا عن “سعادته بزيارة الجزائر، التي أتاحت له فرصة التباحث مع القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي حول مختلف القضايا الأمنية المطروحة على الساحتين الدولية والإقليمية”.

كما نوّه المسؤول الأمريكي “بالتفاهم المتبادل (بين الجزائر والولايات المتحدة) حول بعض الملفات الجهوية، وإمكانيات الطرفين لتطوير تعاونهما”.