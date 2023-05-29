الفريق أول شنقريحة: ما يتسم به الجيش كفيل بالحفاظ على أمن الجزائر

أكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول سعيد شنقريحة، الإثنين، أن ما يتسم به الجيش الوطني كفيل بتمكينه من الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

وفي كلمة توجيهية ألقاها الفريق الأول خلال زيارته إلى ولاية وهران، قال إن ما يتسم به الجيش الوطني في السنوات القليلة الماضية من جدية وفعالية كفيل بتمكينه من الحفاظ على أمانة الشهداء وحماية أمن واستقرار الوطن واستقلاله ووحدته الترابية والشعبية.

كما جدد السعيد شنقريحة تقديره الشديد لأداء إطارات ومستخدمي القوات المسلحة نظير ما يحققونه من نتائج باهرة، سواء في مجال استيعاب وإتقان تطبيق برامج التحضير القتالي أو في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية وكافة أشكال.

من جهة أخرى، أشاد الفريق أول بقرار رئيس الجمهورية المتعلق بتخصيص غلاف مالي لتشييد تمثال يخلد تاريخ البطل الفذ الأمير عبد القادر، كرمز من رموز المقاومة الشعبية الجزائرية ضد قوى الاستعمار والظلم وكرجل كرس حياته لإعلاء كلمة الحق وخدمة أمته الجزائرية.

ويقوم رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول سعيد شنقريحة، الإثنين، بزيارة عمل وتفقد إلى الناحية العسكريــة الثانية بوهران.

وحسب ما أفاد به بيان للوزارة، فإن الفريق أول سيشرف رفقة قائد الناحية على تدشين المقر الجديد لأركان الناحية كما سيعاين عن كثب مرافقه المنشآتية.