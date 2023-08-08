الفريق أول شنقريحة: مستعدون لمواجهة أي خطر يمس بأمن الجزائر

أكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول، سعيد شنقريحة أن الجيش سيقى دائما على استعداد لمواجهة أي خطر قد يمس بأمن الجزائر.

وخلال زيارة قادته إلى مؤسسة تجديد وصيانة الأسلحة والمنظومات الإلكترونية بالناحية العسكرية، الثلاثاء، قال الفريق أول أن الجيش سيبقى دائما وأبدا على استعداد لمواجهة أي خطر قد يمس بأمن وسلامة الجزائر، مهمها كان نوعه وحجمه حفاظا على وديعة الشهداء، وضمانا لمستقبل الأجيال.

كما أوضح رئيس الأركان أن تعزيز القدرات الدفاعية الوطنية وعصرنة وتطوير مختلف القوات المسلحة يشكل أحد الركائز الأساسية التي يبني عليها الجيش الوطني استراتيجيته لمواجهة مختلف التحديات والمخاطر.