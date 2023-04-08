الفريق أول شنقريحة: منظمات تخريبية تستغلّ وسائل تكنولوجية متطوّرة للتجسّس وخلق الفوضى

في زيارته لقيادة الدرك الوطني

حذّر الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يوم السبت، بمقر قيادة الدرك الوطني، من استغلال منظمات تخريبية لوسائل تكنولوجية متطوّرة، لأغراض التجسّس والتخريب، وخلق حالات الانسداد والفوضى.

جاء ذلك في كلمة توجيهية ألقاها الفريق أول لدى قيامه بزيارة عمل وتفتيش إلى قيادة الدرك الوطني، حسب بيان لوزارة الدفاع.

وقال الفريق أول في كلمته، إن هذه المنظمات التخريبية:

تستهدف خاصة الأنظمة المعلوماتية للقطاعات الوطنية الحساسة والحيوية. من أجل محاولة خلق حالات الانسداد والفوضى، والعمل على فك تلك الرابطة الوثيقة التي تجمع بين الشعب ومؤسساته.

وقد أشاد شنقريحة في كلمته “بالأدوار الحسّاسة لسلاح الدرك الوطني. في ظل الظروف غير العادية التي تعرفها منطقتنا الإقليمية”.

نصّ الكلمة التوجيهية للفريق أول السعيد شنقريحة: