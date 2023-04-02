الفريق أول شنقريحة: نرفض أي تدخل أجنبي في المنطقة بحجة مكافحة الإرهاب

أكد الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي رفض الجزائر لأي شكل من أشكال التدخل الأجنبي في المنطقة بحجة مكافحة الإرهاب.

وفي كلمة له خلال زيارة عمل وتفتيش قادته إلى مقر قيادة القوات البرية، أكد الفريق أول رفض الجزائر لأي شكل من أشكال التدخل الأجنبي في المنطقة بحجة مكافحة الإرهاب، لأنها مقاربة أثبتت فشلها الذريع.

وجدد الفريق أول السعيد شنڨريحة إرادة الجزائر على إضفاء ديناميكية جديدة على جهود مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء.

كما أشاد الفريق أول بمضمون كلمة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، التي ألقاها في النقاش رفيع المستوى لمجلس الأمن للأمم المتحدة، والتي أكد من خلالها سعي الجزائر الحثيث لمساندة جيرانها ودول القارة الإفريقية في حربها ضد الإرهاب والتطرف العنيف.

وشرع الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الأحد في زيارة عمل وتفتيش إلى مقر قيادة القوات البرية.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني فإن الزيارة تأتي في إطار الزيارات التفتيشية والتفقدية إلى مختلف مكونات الجيش الوطني الشعبي تزامنا مع شهر رمضان المعظم.

وألقى الفريق أول السعيد شنڨريحة كلمة توجيهية أمام الإطارات والمستخدمين تابعها مستخدمو وحدات النواحي العسكرية الست عن طريق تقنية التحاضر عن بعد.