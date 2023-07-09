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الفريق أول شنقريحة: نسعى لمواكبة نجاحات الدبلوماسية الجزائرية وتعزيز قوة جيشنا  

الشروق أونلاين
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الفريق أول شنقريحة: نسعى لمواكبة نجاحات الدبلوماسية الجزائرية وتعزيز قوة جيشنا  
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الفريق أول شنقريحة

قال رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة، إن الجزائر قد شهدت نجاحات معتبرة على صعيد الدبلوماسية كما أكدت على مركزية دورها ومساهمتها في بناء الأمن والسلم الدولي.

وأضاف الفريق أول شنقريحة، الأحد، في كلمته خلال حفل تخرج الدفعات بأكاديمية شرشال العسكرية، أن الجيش الوطني الشعبي يسعى جاهدا لمواكبة هذه النجاحات ويخطو خطوات عملاقة على طريق التطور والعصرنة في شتى المجالات من أجل تعزيز قوة جيشنا وأمننا الوطني”

وتابع الفريق أول شنقريحة قائلا: “وأبان جيشنا عن طموحاته المشروعة في بلوغ أعتاب القوة والجاهزية العملياتية، مع نجاح التمرينات المنفذة في كل الظروف المناخية والنتائج النوعية المحقق على صعيد مكافحة الشراذم الإرهابية المتبقية تهريب المخدرات والجريمة المنظمة بكل اشكالها.”

وأضاف قائلا: “أجدد جزيل الشكر على اشرافكم على تخرج الدفعات العسكرية ونؤكد أننا عازمون على مواصلة تطوير قدرات الجيش وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في خدمة الجزائر الجديدة.”

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