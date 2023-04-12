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الجزائر

الفريق أول شنقريحة يبحث التعاون العسكري والأمني مع نظيره السعودي

الشروق أونلاين
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الفريق أول شنقريحة يبحث التعاون العسكري والأمني مع نظيره السعودي
أرشيف

تحادث الفريق أول السعيد شنڨريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الأربعاء، مع نظيره السعودي حول سبل تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين البلدين

وحسب بيان لوزارة الدفاع فقد أجرى الفريق أول شنقريحة على هامش مشاركته في افتتاح  معرض الدفاع والأمن بريو دي جانيرو محادثات مع نظيره السعودي.

وتحادث الفريق أول مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة للملكة العربية السعودية الفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلي سبل تعزيز مجالات التعاون في المجالات العسكرية والأمنية.

ويشارك رئيس أركان الجيش في اليوم الثاني من زيارته إلى البرازيل في مراسم افتتاح معرض الدفاع والأمن (LAAD-2023) في طبعته الـ13 بريو دي جانيرو

ويعد المعرض الأكبر في أمريكا اللاتينية في مجال الصناعات العسكرية وأنظمة الدفاع تشارك فيه أزيد من 80 دولة وأكثر من 340 شركة متخصصة في إنتاج الأسلحة.

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