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الجزائر

الفريق أول شنقريحة يبحث التعاون وأوضاع المنطقة مع رئيس هيئة الأركان الليبية

الشروق أونلاين
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الفريق أول شنقريحة يبحث التعاون وأوضاع المنطقة مع رئيس هيئة الأركان الليبية
ح.م
الفريق أول السعيد شنقريحة مع رئيس هيئة الأركان الليبية

استقبل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس هيئة الأركان لحكومة الوحدة الوطنية الليبية الفريق أول محمد علي الحداد بمقر وزارة الدفاع.

وأفاد بيان لوزراة الدفاع الوطني أن الفريق أول شنقريحة أكد خلال اللقاء على أهمية تبادل وجهات النظر حول المسائل الإقليمية.

وأكد الفريق أول السعيد شنقريحة على أهمية اللقاء من خلال تبادل وجهات النظر حول تطور الأوضاع في المنطقة الاقليمية والوقوف على مدى تطور التعاون الثنائي.

وأشار البيان إلى أن اللقاء جرى بحضور الأمين العام لوزارة الدفاع وقادة القوات وقادة الدرك الوطني ومديرين مركزيين بوزارة الدفاع الوطني ومسؤولين عن وزارة الدفاع الليبي.

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