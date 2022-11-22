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الفريق أول شنقريحة يبحث مع نظيره السوداني التعاون العسكري

الشروق أونلاين
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الفريق أول شنقريحة يبحث مع نظيره السوداني التعاون العسكري
ح.م
الفريق أول شنقريحة مع نظيره السوداني

تباحث رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، الثلاثاء، مع نظيره السوداني محمـد عثمان الحسين حول التعاون العسكري بين البلدين.

وجاء هذا خلال استقبال الفريق أول السعيد شنڨريحة، للفريق أول ركن محمـد عثمان الحسين، رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السودانية، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد عسكري هام.

وحسب بيان لوزارة الدفاع فقد تطرق الطرفان خلال هذا اللقاء، إلى السياق الأمني الإقليمي، حيث أكدا على ضرورة تنسيق الجهود من أجل رفع التحديات الأمنية المعترضة، فضلا عن إيجاد السبل الكفيلة بتعزيز علاقات التعاون بين البلدين، كما تبادلا وجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وفي كلمة له، أكد الفريق أول  شنقريحة أن هذه الزيارة ستشكل، دون شك، فرصة للطرفين لتبادل وجهات النظر حول الوضع السائد في الساحة الدولية عموما، وفي القارة الإفريقية”.

وفي هذا الصدد قال “بداية، أسمحوا لي أن أرحّب بكم وبالوفد المرافق لكم بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، متمنيا أن تعود نتائج زيارتكم هذه إلى الجزائر بكل الخير على مسار التعاون والترابط الأخوي بين القوات المسلحة لبلدينا الشقيقين.
كما أن هذه الزيارة ستسمح لنا، دون شك، بتبادل وجهات النظر حول الوضع السائد، في الساحة الدولية، عموما، وفي القارة الإفريقية، على وجه الخصوص.”

 الفريق أول أكد كذلك تطلعه للعمل معا على توطيد العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، وذلك من خلال بعث نشاطات التعاون البيني، الكفيل بالاستجابة لمتطلبات الوضع الراهن، في المنطقة الإقليمية، ورفع التحديات الأمنية.

وتابع بالقول “كما أنني على يقين أن التبادل المستمر للزيارات والإحتكاك بين القوات المسلحة لكلا البلدين سيزيدان من فرص بلورة وتحديد مجالات التعاون الثنائي، ويسمحان بإعطائه الزخم المطلوب والبعد المرجو”.

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