الفريق أول شنقريحة يترأس أشغال المجلس التوجيهي للمدرسة العليا الحربية

في دروته الـ 17

ترأس رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة، أشغال الدورة الـ 17 للمجلس التوجيهي للمدرسة العليا الحربية.

وألقى الفريق أول السعيد شنقريحة، كلمة افتتاحية أكد فيها أن الازدواجية في التعامل مع القضايا المطروحة على الساحة الدولية تغليب منطق القوة على حساب مبادئ السلم العالمي والتعايش السلمي بين قد أدى إلى إخفاق الهيئات الأممية والدولية في تحقيق السلم العالمي ومنع نشوب الحروب.

كما أشاد الفريق أول السعيد شنقريحة بنجاحات الدبلوماسية الجزائرية وإسهاماتها في كل النزاعات الدولية بالطرق السلمية ودورها الثابت في الدفاع عن حق الشعوب المحتلة في تحقيق مصيرها.