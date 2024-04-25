-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
في دروته الـ 17

الفريق أول شنقريحة يترأس أشغال المجلس التوجيهي للمدرسة العليا الحربية

الشروق أونلاين
  • 82
  • 0
الفريق أول شنقريحة يترأس أشغال المجلس التوجيهي للمدرسة العليا الحربية
أرشيف

ترأس رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة، أشغال الدورة الـ 17 للمجلس التوجيهي للمدرسة العليا الحربية.

وألقى الفريق أول السعيد شنقريحة، كلمة افتتاحية أكد فيها أن الازدواجية في التعامل مع القضايا المطروحة على الساحة الدولية تغليب منطق القوة على حساب مبادئ السلم العالمي والتعايش السلمي بين قد أدى إلى إخفاق الهيئات الأممية والدولية في تحقيق السلم العالمي ومنع نشوب الحروب.

كما أشاد الفريق أول السعيد شنقريحة بنجاحات الدبلوماسية الجزائرية وإسهاماتها في كل النزاعات الدولية بالطرق السلمية ودورها الثابت في الدفاع عن حق الشعوب المحتلة في تحقيق مصيرها.

مقالات ذات صلة
أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 24 أفريل 2024

أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 24 أفريل 2024

منظمة العمل الدولية تثمّن قرارات الرئيس تبون لتحقيق العدالة الاجتماعية (فيديو)

منظمة العمل الدولية تثمّن قرارات الرئيس تبون لتحقيق العدالة الاجتماعية (فيديو)

وسيط الجمهورية: منصات جديدة للتكفل بانشغالات المواطنين

وسيط الجمهورية: منصات جديدة للتكفل بانشغالات المواطنين

وزير العدل: “من الضروري إعطاء مصداقية كبيرة للعدالة”

وزير العدل: “من الضروري إعطاء مصداقية كبيرة للعدالة”

هذه هي محتويات مكتبة بن باديس التي بقيت “مخفية” 84 سنة

هذه هي محتويات مكتبة بن باديس التي بقيت “مخفية” 84 سنة

دخول اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الجزائر واليابان حيّز التنفيذ

دخول اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الجزائر واليابان حيّز التنفيذ

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد