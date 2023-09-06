-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الرئيس تبون يجري حركة واسعة في سلك الولاة
الجزائر

الفريق أول شنقريحة يتلقى اتصالا هاتفيا من مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية

الشروق أونلاين
  • 777
  • 0
الفريق أول شنقريحة يتلقى اتصالا هاتفيا من مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية
الفريق أول السعيد شنقريحة

تلقى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنڤريحة، الأربعاء، مكالمة هاتفية من طرف مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام جوزيف بيرنز. 

وأفاد بيان وزارة الدفاع الوطني أن الفريق أول شنقريحة ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية. تطرقا خلال المكالمة الهاتفية إلى المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وعبر الطرفان حسب بيان وزارة الدفاع “عن إرادتهما المشتركة على تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين البلدين في المجال الأمني”.

كما “كانت المحادثات فرصة للجانبين للتعبير عن ارتياحهما لمستوى التنسيق الأمني المحقق، لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب”، يضيف البيان.

مقالات ذات صلة
هذا جديد مشروع المستشفى الجزائري-القطري-الألماني

هذا جديد مشروع المستشفى الجزائري-القطري-الألماني

عملية تسويق “كبرى” للأسماك عبر الموانئ الأسبوع المقبل

عملية تسويق “كبرى” للأسماك عبر الموانئ الأسبوع المقبل

هذا برنامج حافلات “إيتوزا” في فصل الشتاء بالعاصمة

هذا برنامج حافلات “إيتوزا” في فصل الشتاء بالعاصمة

أول تصريح لوزير الاتصال الجديد بعد تنصيبه (فيديو)

أول تصريح لوزير الاتصال الجديد بعد تنصيبه (فيديو)

90 عارضا في صالون التجارة والخدمات الالكترونية بالجزائر

90 عارضا في صالون التجارة والخدمات الالكترونية بالجزائر

محاكمة رجل الأعمال صحراوي ومدير ديوان سلال في 20 سبتمبر

محاكمة رجل الأعمال صحراوي ومدير ديوان سلال في 20 سبتمبر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد