الفريق أول شنقريحة يتلقى اتصالا هاتفيا من مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية

تلقى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنڤريحة، الأربعاء، مكالمة هاتفية من طرف مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام جوزيف بيرنز.

وأفاد بيان وزارة الدفاع الوطني أن الفريق أول شنقريحة ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية. تطرقا خلال المكالمة الهاتفية إلى المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وعبر الطرفان حسب بيان وزارة الدفاع “عن إرادتهما المشتركة على تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين البلدين في المجال الأمني”.

كما “كانت المحادثات فرصة للجانبين للتعبير عن ارتياحهما لمستوى التنسيق الأمني المحقق، لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب”، يضيف البيان.