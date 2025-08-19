الفريق أول شنقريحة يجدد الالتزام بحماية الجزائر في يوم المجاهد

جدّد الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بمناسبة اليوم الوطني للمجاهد، التزام المؤسسة العسكرية الثابت بحماية الجزائر والدفاع عن سيادتها ووحدتها الوطنية.

وبمناسبة إحياء اليوم الوطني للمجاهد الموافق لـ 20 أوت من كل سنة، وجّه الفريق أول شنقريحة، تهنئة خاصة إلى كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، من ضباط، ضباط صف، رجال صف، ومستخدمين مدنيين، متمنيًا لهم التوفيق في أداء مهامهم النبيلة، خدمة للوطن ووفاءً لتضحيات الشهداء والمجاهدين.

وجاء في الرسالة التي نشرتها وزارة الدفاع الوطني: “إنّ هذا اليوم الوطني، الذي يُخلد حدثين تاريخيين مفصليين في تاريخ ثورتنا المجيدة، هما “هجومات الشمال القسنطيني” و”مؤتمر الصومام”، هو ذكرى عزيزة نؤدي من خلالها واجب العرفان والوفاء والتقدير، لمجاهدي الجزائر الأخيار الذين صنعوا استقلالها بالحديد والنار، وضربوا أصدق مآثر البطولة والشهامة من أجل شعبهم ووطنهم ورفعوا راية الوطن عاليا، وأعادوا بناء صرح الدولة الجزائرية وحافظوا على طابعها الجمهوري في أحلك الظروف.

إننا اليوم نجدد لهم العهد على صون أمانتهم، والاستلهام من قيمهم الوطنية السامية في الثبات على المواقف والمبادئ النبيلة، وتعزيز الوحدة الوطنية، والحفاظ على الذاكرة الوطنية، التي هي المنبع النقي، الذي نستلهم منه بواعث قوتنا، في مواجهة كل التحديات الراهنة والمستقبلية.

إن هذه المناسبة الوطنية هي أيضا فرصة متجددة تذكرنا جميعا في الجيش الوطني الشعبي بما يقع على عاتقنا من واجب التضحية في سبيل الوطن وضرورة بذل الجهود اللازمة لحفظ استقلاله وصون وحدته، من خلال مواصلة العمل على تطوير أداء قواتنا المسلحة إلى المستوى المنشود، الذي من شأنه ضمان الأمن والأمان لشعبنا الأبيّ، ويتيح لوطننا مواصلة مسيرته نحو تحقيق المزيد من النجاحات الاقتصادية والاجتماعية والحضارية، لاسيما في ظل السياقات الجيوسياسية غير المأمونة التي يعرفها العالم اليوم.

إنني أدعوكم، بهذه المناسبة، أنتم أبناء الجيش الوطني الشعبي، حفدة أحرار وحرائر الجزائر، للاعتزاز بصنيع أجدادكم الميامين والاقتداء بسيرهم المجيدة، لأن وطننا اليوم أحوج ما يكون لكافة أبنائه المخلصين، من أجل مواصلة مسيرة بناء الجزائر القوية والشامخة والمنتصرة، المعتزة بتاريخها والمتعطشة لتحقيق المزيد من الرقي والازدهار.

كما أهيب بكم للوقوف وقفة إجلال وإكبار وترحم على أرواح شهدائنا الأبرار، شهداء المقاومات الشعبية والثورة التحريرية المجيدة، وشهداء الواجب الوطني، الذين ستبقى تضحياتهم من أجل الجزائر وشعبها، مصدر إلهام للأجيال المتعاقبة”.