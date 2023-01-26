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الفريق أول شنقريحة يختتم زيارته إلى فرنسا بلقاء رئيس أركان الجيوش

الشروق أونلاين
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الفريق أول شنقريحة يختتم زيارته إلى فرنسا بلقاء رئيس أركان الجيوش
ح.م
جانب من زيارة الفريق أول إلى فرنسا

أجرى الفريق أول السعيد شنقريحة في يومه الرابع والأخير من زيارة إلى فرنسا لقاء مع رئيس أركان الجيوش الفرنسية، حيث تطرق الطرفان إلى علاقات التعاون العسكري بين البلدين.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، فقد كن للفريق أول السعيد شنڨريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي لقاء ختاميا مع رئيس أركان الجيوش الفرنسية الفريق أول تيري بوركار، حيث تطرق فيه الطرفان إلى تقييم آفاق وسبل تعزيز علاقات التعاون في المجالين العسكري والأمني.

وفي اليوم الثالث من الزيارة الرسمية، زار الأربعاء الفريق أول شنڨريحة، المدارس العسكرية بسومير حيث كان في استقباله العميد إيمانويل شاربي قائد المدارس العسكرية، أين قدمت له تشكيلات من القوات الفرنسية التشريفات العسكرية على مستوى مدرسة الخيالة المختصة في تكوين إطارات سلاح المدرعات. يضيف البيان.

وعلى إثر ذلك، تلقى الفريق أول، والوفد المرافق له عرضا شاملا حول التكوين بالمدرسة، ليطوف بعدها بمختلف أجنحتها، أين اطلع على الوسائل المادية والبيداغوجية المستخدمة في التكوين، ليقف في الأخير على التقنيات المستعملة في قيادة وتسيير المدرعات بقاعة المحاكاة.

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