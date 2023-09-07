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الجزائر

الفريق أول شنقريحة يزور القاعدة الجوية بأم البواقي

الشروق أونلاين
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الفريق أول شنقريحة يزور القاعدة الجوية بأم البواقي

يقوم الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بزيارة عمل إلى القاعدة الجوية بأم البواقي بالناحية العسكرية الخامسة.

وعاين الفريق أول شنقريحة عن كثب مختلف المرافق التي تتوفر عليها هذه القاعدة وكذا الوسائل الجوية والتقنية الموضوعة في الخدمة.

وحث الفريق أول شنقريحة كافة الإطارات والمستخدمين على ضرورة بذل المزيد من الجهود المتفانية لاسيما في مجال أمن الطيران والحفاظ على المعدات والوسائل الموجودة.

كما أكد الفريق أول شنقريحة على ضرورة مواصلة جهود التحضير القتالي بكل جدية وصرامة، بغية الحفاظ على الجاهزية العملياتية للقاعدة في أعلى مستوياتها.

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