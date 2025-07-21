الفريق أول شنقريحة يزور القاعدة المركزية للإمداد ببني مراد

يقوم الفريق أول السعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بزيارة عمل وتفتيش إلى القاعدة المركزية للإمداد “الشهيد محمد سعودي المدعو سي مصطفى” ببني مراد بالناحية العسكرية الأولى.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، فإن الزيارة تندرج في إطار متابعة مدى تنفيذ مخطط تجديد وعصرنة العتاد والمعدات المطورة على مستوى القاعدة المركزية للإمداد.

وفي هذا الصدد، قام الفريق أول السعيد شنقريحة بتفقد وتفتيش مختلف ورشات القاعدة على غرار ورشات تجديد العربات المجنزرة وورشات السباكة والتصنيع.

كما عاين الفريق أول نماذج من العتاد والمعدات المطورة والمعصرنة على مستوى هذه القاعدة الهامة وقدمت له شروحات وافية عن مختلف مراحل التجديد والعصرنة، بالإضافة إلى تفقد مستشفى ميداني مصنع على مستوى القاعدة.

بعدها قام الفريق أول بوضع حجر الأساس لمشروع أشغال دراسة وإنجاز ورشة الآليات ومستودعين للتخزين بالإضافة إلى تدشين سلسلة إنتاج البطاريات والتي من شأنها تحقيق الاكتفاء وتلبية الاحتياجات الكاملة للجيش الوطني. يضيف المصدر ذاته.