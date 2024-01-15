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الجزائر

الفريق أول شنقريحة يزور الناحية العسكرية الثانية بوهران

الشروق أونلاين
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الفريق أول شنقريحة يزور الناحية العسكرية الثانية بوهران
أرشيف

شرع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، الاثنين، في زيارة عمل وتفقد إلى الناحية العسكرية الثانية وهران.

وأكد الفريق أول شنقريحة، في كلمته أن الجزائر ستبقى وفية لمبادئها تجاه القضايا العادلة عبر العالم لمبادئها على رأسها القضيتين الفلسطينية والصحراوية.

وأشاد الفريق أول السعيد شنقريحة، بالخطوات العملاقة التي قطعتها الجزائر خلال السنوات الماضية ودعا كافة الوطنيين المخلصين للالتفاف حول المشروع النهضوي للجزائر الجديدة.

كما أسدى الفريق أول السعيد شنقريحة، توجيهات بضرورة مواصلة جهود التدريب والتحضير القتالي للسنة الجارية 2023 – 2024 بكل جدية وصرامة بغية ضمان الجاهزية العملياتية لكافة وحدات الناحية العسكرية الثانية.

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