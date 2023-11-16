الفريق أول شنقريحة يزور شركة لأنظمة الدفاع الإلكتروني في الصين (صور)

في اليوم الخامس من زيارته الرسمية إلى الصين، قام الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بزيارة إلى مقر شركة كاتيك (CATIC) المختصة في صناعة الطائرات وعتاد الطيران بالعاصمة بكين.

الفريق أول، تلقى عرضا حول منتجات الشركة من مختلف الطائرات. على غرار تلك المتخصصة في البحث والإنقاذ، أو التي تُستخدم في إخماد الحرائق، إضافة إلى الحوامات وطائرات الاستطلاع.

عقب ذلك، عقد الفريق أول شنقريحة والوفد المرافق له، جلسة عمل موسّعة مع مسؤولي هذه الشركة. حيث استمع إلى شروحات وافية حول آفاق التعاون الثنائي في مجال الصناعات العسكرية.

بعدها، تنقل شنقريحة إلى شركة إلينك (ELINC) التابعة لمجمع (CEC)، وهي متخصصة في إنتاج تقنيات وأنظمة الدفاع الإلكتروني والسيبراني. أين تم عقد جلسة عمل لاستعراض مجالات التعاون.