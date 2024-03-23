الفريق أول شنقريحة يزور قيادة الحرس الجمهوري  

قام الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، السبت، بزيارة إلى قيادة الحرس الجمهوري.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني أن الفريق أول السعيد شنقريحة، عقد لقاء مع مستخدمي الحرس الجمهوري حيث ألقى كلمة توجيهية تابعها مستخدمو وحدات هذه القيادة عن طريق التحاضر عن بعد.

وأكد الفريق أول السعيد شنقريحة الأهمية التي توليها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لقيادة الحرس الجمهوري من خلال توفير كافة العوامل والموجبات الكفيلة بتطوير هذا السلاح.

كما شدد الفريق أول شنقريحة على أن الحس الرفيع بالمسؤولية الذي يتحلى به أبناء الجزائر المخلصين هو الضمانة الأساسية للحصانة الامنية التي تتمتع بها بلادنا اليوم.

وثمن الفريق أول شنقريحة، الجهود الحثيثة التي يبذلها مستخدمو قيادة الحرس الجمهوري على كافة المستويات ويسدي جملة من التوصيات والتوجيهات العامة.