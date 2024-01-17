الفريق أول شنقريحة يزور مؤسسة صناعة الطائرات بوهران

جانب من زيارة الفريق أول شنقريحة للناحية العسكرية الثانية

قام رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق أول السعيد شنقريحة، بزيارة تفقدية لمؤسسة صناعة الطائرات بوهران في اليوم الثالث والأخير من زيارته إلى الناحية العسكرية الثانية.

وعاين الفريق أول السعيد شنقريحة مختلف السلاسل الإنتاجية واستمع لشروحات عن مختلف النماذج المصنعة على مستوى المؤسسة على غرار طائرتي سفير 43 ذات 4 مقاعد وفرناس 142 ذات مقعدين .

وأشاد فريق أول السعيد شنقريحة بالجهود المضنية للمستخدمين العسكريين والمدنيين في آداء مهامهم الحساسة في مجال صناعة وصيانة الطائرات بهذه الوحدة الصناعية الرائدة وطنيا في مجال اختصاصها.