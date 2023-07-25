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الجزائر

الفريق أول شنقريحة يستقبل رئيس أركان الدفاع الإيطالي

الشروق أونلاين
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الفريق أول شنقريحة يستقبل رئيس أركان الدفاع الإيطالي
ارشيف

استقبل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، الثلاثاء، رئيس أركان الدفاع الإيطالي الأميرال جوزيبي كافو دراغون.

وحسب ما أفاد به بيان لوزارةالدفاع فقد استقبل الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الدفاع الإيطالي الأميرال جوزيبي كافو دراغون الذي يقوم بزيارة رسمية للجزائر على رأس وفد عسكري هام.

وفي كلمة له، أكد الفريق أول السعيد شنقريحة أن العلاقات الجزائرية الإيطالية تقوم على الثقة المتبادلة التي تأسست بعد عقود من التعاون الإيجابي والبناء المرتكز على التاريخ الإقليمي المشترك وقيمنا المتوسطية.

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