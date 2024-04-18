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الجزائر

الفريق أول شنقريحة يستقبل رئيس اللجنة العسكرية لـ “الناتو”

الشروق أونلاين
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الفريق أول شنقريحة يستقبل رئيس اللجنة العسكرية لـ “الناتو”

استقبل الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، روب بوير رئيس اللجنة العسكرية بمنظمة حلف الشمال الأطلسي.

ويقوم الأميرال روب بوير بزيارة رسمية إلى الجزائر على رأس وفد عسكري هام.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع أن اللقاء حضره كل من قائد قوات الدرك الوطني ورؤساء دوائر ومديريين مركزيين بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي.

وأكد الفريق أول شنقريحة أن التعاون بين الجزائر ومنظمة حلف شمال الأطلسي مكن من إرساء شراكة متينة ومثمرة بين الطرفين وخلق ديناميكية للتشاور والحوار.

كما أكد أن التعاون العسكري بين الجزائر ومنظمات حلف شمال الأطلسي عرف تطورا نوعيا سواء على مستوى الحوار والتشاور أو على المستوى العملي

وأوضح الفريق أول شنقريحة أن الجزائر فخورة بماضيها والغيور على إستقلالها تحرص شديد الحرص على قرارها وبسط سيلدتها الكاملة غير منقوصة على كامل إقليمها الوطني.

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