-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الحالة الجوية: تنبيه حول رياح تصل قوتها 90 كلم/سا عبر 22 ولاية
الجزائر

الفريق أول شنقريحة يستقبل مدير الشركة الصربية “يوغو أمبورت”

الشروق أونلاين
  • 231
  • 0
الفريق أول شنقريحة يستقبل مدير الشركة الصربية “يوغو أمبورت”
ح.م
جانب من اللقاء

استقبل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة، مدير الشركة الصربية “يوغو أمبورت”، يوغسلاف بيتكوفيتش.

وحسب بيان لوزارة الدفاع فقد استقبل الفريق أول السعيد شنقريحة بمقر أركان الجيش الوطني مدير الشركة الصربية يوغوأمبورت، يوغسلاف بيتكوفيتش

وأجرى الطرفان محادثات تناولت حالة تقدم التعاون العسكري بين البلدين وبحثا سويا السبل والوسائل الكفيلة بتعزيزه أكثر والإرتقاء به إلى المستوى المأمول. يؤكد البيان.

 اللقاء، وحسب المصدر ذاته حضره ألوية وعمداء بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي وكذا أعضاء الوفد الصربي.

مقالات ذات صلة
“السلطات مطالبة بتحفيز العائلات على البقاء لتفادي هجرة القرى”

“السلطات مطالبة بتحفيز العائلات على البقاء لتفادي هجرة القرى”

اليأس والقنوط طاقة سلبية معدية.. احذروها

اليأس والقنوط طاقة سلبية معدية.. احذروها

مدير مدرسة بوهران يقاضي الفنانة “مسعودة”

مدير مدرسة بوهران يقاضي الفنانة “مسعودة”

توسيع المعنيين باستيراد سيارات أقل من 3 سنوات

توسيع المعنيين باستيراد سيارات أقل من 3 سنوات

مونديال قطر

مونديال قطر

التنمر يغزو الوسط المدرسي

التنمر يغزو الوسط المدرسي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد