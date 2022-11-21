الفريق أول شنقريحة يستقبل مدير الشركة الصربية “يوغو أمبورت”

استقبل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة، مدير الشركة الصربية “يوغو أمبورت”، يوغسلاف بيتكوفيتش.

وحسب بيان لوزارة الدفاع فقد استقبل الفريق أول السعيد شنقريحة بمقر أركان الجيش الوطني مدير الشركة الصربية يوغوأمبورت، يوغسلاف بيتكوفيتش

وأجرى الطرفان محادثات تناولت حالة تقدم التعاون العسكري بين البلدين وبحثا سويا السبل والوسائل الكفيلة بتعزيزه أكثر والإرتقاء به إلى المستوى المأمول. يؤكد البيان.

اللقاء، وحسب المصدر ذاته حضره ألوية وعمداء بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي وكذا أعضاء الوفد الصربي.