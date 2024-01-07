الفريق أول شنقريحة يستقبل مسؤولا بوزارة الدفاع الألمانية

استقبل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، الأحد، المدير السياسي بوزارة الدفاع الألمانية، جاسبر فيك.

وحسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني فقد استقبل الفريق أول شنقريحة جاسبر فيك المدير السياسي بوزارة الدفاع لفيدرالية ألمانيا مستشار السياسة الخارجية والأمن لدى وزير الدفاع الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد رفيع المستوى.

اللقاء حضره ضباط ألوية وعمداء من أركان الجيش الوطني الشعبي ووزارة الدفاع الوطني، إلى جانب سفيرة ألمانيا بالجزائر وأعضاء الوفد الألماني الزائر.

وخلال هذا اللقاء، استعرض الطرفان فرص التعاون العسكري الثنائي، وكذا سبل تطوير وتعزيز التنسيق في المسائل ذات الاهتمام المشترك. يضيف المصدر ذاته.

كما تناولا الطرفان التحديات الأمنية التي يعرفها العالم عموما، وكذا حوض البحر المتوسط والقارة الإفريقية على وجه الخصوص، وتبادلا وجهات النظرحول مختلف القضايا الراهنة.

وبهذه المناسبة، ألقى الفريق أول كلمة رحّب في مستهلها بالمسؤول الألماني والوفد المرافق له، مؤكدا إرادة البلدين في تمتين أواصر التعاون العسكري الثنائي، بما يتوافق وجودة العلاقات التي تربط بين الجزائر وفدرالية ألمانيا.

الفريق أول أكد عزم الجيش الوطني الشعبي على تعزيز التعاون العسكري مع الشريك الألماني، وإدراجه ضمن ديناميكية جديدة تسمح بتجسيد الأهداف المسطرة من الطرفين.

من جهته، أشاد جاسبر فيك بحفاوة الاستقبال الذي حظي به والوفد المرافق له، وكذا بالإرادة القوية التي لمسها لدى الطرف الجزائري في تقوية علاقات التعاون والتشاور بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وهذا بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في العالم. يؤكد البيان.