الفريق أول شنقريحة يستقبل مسؤولا عسكريا إماراتيا

استقبل الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اللواء مبارك سعيد غافان الجابري نائب كاتب الدولة لصناعات الإسناد والدفاع بوزارة الدفاع الإماراتية.

وحسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع فقد استقبل الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الأربعاء، بمقر أركان الجيش اللواء مبارك سعيد غافان الجابري الرئيس المشارك للجنة المختلطة الجزائرية الإماراتية المكلفة بالتعاون العسكري، نائب كاتب الدولة لصناعات الإسناد والدفاع لوزارة الدفاع الإماراتية.

الاستقبال جرى على هامش أشغال الدورة الـ11 للجنة المختلطة الجزائرية – الإماراتية، رئيس دائرة المؤن ومديرون مركزيون من أركان الجيش الوطني الشعبي ووزارة الدفاع الوطني وكذا أعضاء الوفد الإماراتي.

وخلال اللقاء أجرى الطرفان محادثات تناولت حالة التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين، كما تبادلا التحاليل ووجهات النظر حول القضايا ذات الإهتمام المشترك، يؤكد المصدر ذاته.