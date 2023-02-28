الفريق أول شنقريحة يستقبل مسؤولا عسكريا سعوديا

استقبل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، الثلاثاء، مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الدفاع السعودية.

وحسب بيان لوزارة الدفاع فقد استقبل الفريق أول السعيد شنقريحة مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الدفاع السعودية، الرئيس المشارك للجنة المختلطة الجزائرية – السعودية المكلفة بالتعاون العسكري العميد الركن يوسف بن عبد الرحمن الطاسان.

وتناولت المحادثات حالة التعاون العسكري بين البلدين وتبادل التحاليل ووجهات النظر حول المسائل ذات الإهتمام المشترك. يضيف البيان.