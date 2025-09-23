الفريق أول شنقريحة يستقبل مسؤول روسي رفيع المستوى

استقبل الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، الثلاثاء، رئيس المصلحة الفدرالية للتعاون العسكري والتقني لروسيا دميتري شوغاييف، وذلك في إطار نشاطات التعاون العسكري.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، استعرض الطرفان حالة التعاون العسكري بين الجزائر وروسيا وتبادلا التحاليل ووجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي كلمة له، اعتبر الفريق أول أن هذه الزيارة تعد محطة أخرى على مسار توطيد العلاقات التاريخية بين البلدين عموما وبين المؤسستين العسكريتين بصفة خاصة.

وأوضح رئيس الأركان أن الزيارات الأخيرة الرفيعة المستوى سمحت بتفعيل ديناميكية متجدة في مجال التعاون العسكري حيث مكنت من توسيع آفاق الشراكة البينية.

وأكد الفريق أول أن الجزائر، وفي ظل السياق الجيوسياسي العالمي والإقليمي المضطرب ، تواصل التزامها بمبادئ سياستها الخارجية المبنية على احترام القانون الدولي، والعمل من أجل تسوية النزاعات بالوسائل السلمية.

كما أشار إلى أن الجزائر تسعى لبناء شراكات متعددة ومتنوعة مع دول صديقة، وتعمل على تطوير شبكات من العلاقات تجمع بين البحث عن الحلول القائمة على الحوار، وترقية موجبات التنمية المستدامة: