الفريق أول شنقريحة يستقبل مسؤول عسكري بريطاني

استقبل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة المستشار الأعلى للدفاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لوزارة الدفاع البريطانية.

وحسب بيان لوزارة الدفاع “استـقبـل السيــد الفريـق أول السـعيـد شنڨـريـحة، رئيـس أركــان الجيـش الـوطـني الشـعبي، اليـوم الثـلاثـاء 17 جانفي 2023، بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، المستشار الأعلى للدفاع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، السيد مارشال الجو مارتن إيليوت سامبسون، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر على رأس وفد عسكري هام”.

وأوضح: تطرق الطرفان خلال هذا اللقاء الذي حضره ألوية وعمداء من أركان الجيش الوطني الشعبي ووزارة الدفاع الوطني وأعضاء الوفد العسكري البريطاني، إلى حالة التعاون الثنائي بين البلدين، وبحثا سويا الوسائل الكفيلة بتعزيزه أكثر فأكثر، كما تناولا السياق الأمني على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأشار: السيد الفريق أول، وبعد الترحيب بالوفد العسكري الضيف، أكد أن تجسيد هذه الزيارة من شأنه السماح بتنويع وتعزيز التعاون العسكري الثنائي بين الطرفين، مبديا استعداد بلادنا لتفعيل التدابير التطبيقية اللازمة قصد بلوغ الديناميكية المنشودة:

“إن تجسيد زيارتكم اليوم، يعكس اهتمامكم بالبحث عن السبل والطرق التي من شأنها السماح بتنويع وتعزيز التعاون العسكري الثنائي.

ومن جهتنا، أؤكد لكم استعدادنا التام من أجل تفعيل التدابير التطبيقية اللازمة قصد بلوغ الديناميكية المنشودة، على أساس تعاون صريح ومسعى متبصر ودائم وبراغماتي”.

السيد الفريق أول أكد أنه من المفيد أن تندرج ديناميكية التعاون الثنائي بين الجانبين في إطار مسعى يهدف إلى المضي قدما، عبر تثمين العلاقات الممتازة القائمة بين جيشي البلدين، لاسيما في مجال التكوين:

” فيما يتعلق بتنويع نشاطات تعاوننا الثنائي، فإنني أقترح عليكم الشروع في دراسة مشتركة، قصد تحديد الفرص المتاحة ومجالات تجسيدها، لاسيما التكوين.