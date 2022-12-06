الفريق أول شنقريحة يستقبل منسّق مجلس الأمن القومي الأمريكي

استقبل الفريق أول السعيد شنڨريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يوم الثلاثاء، منسّق مجلس الأمن القومي الأمريكي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماك غورك.

ورافقت ماك غورك المساعدة الرئيسية لنائبة كاتب الدولة الأمريكي للشؤون الخارجية يائيل لومبرت، وفق ما ذكره بيان لوزارة الدفاع.

وحسب البيان، فقد تطرق الطرفان بحضور ألوية وعمداء من أركان الجيش الوطني الشعبي، ووزارة الدفاع. إلى جانب أعضاء الوفد العسكري الأمريكي، إلى “حالة التعاون الثنائي بين البلدين”.

كما بحث الجانبان “الوسائل الكفيلة بتعزيز هذا التعاون. وتناولا أيضا، السياق الأمني على الصعيدين الإقليمي والدولي”.

“وشكل اللقاء فرصة لتبادل التحاليل، ووجهات النظر، حول المسائل ذات الاهتمام المشترك بين الجزائر والولايات المتحدة”، يضيف البيان.