-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الفريق أول شنقريحة يستقبل منسّق مجلس الأمن القومي الأمريكي

الشروق أونلاين
  • 30
  • 0
الفريق أول شنقريحة يستقبل منسّق مجلس الأمن القومي الأمريكي
ح.م
الفريق أول شنقريحة يستقبل منسّق مجلس الأمن القومي الأمريكي

استقبل الفريق أول السعيد شنڨريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يوم الثلاثاء، منسّق مجلس الأمن القومي الأمريكي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماك غورك.

ورافقت ماك غورك المساعدة الرئيسية لنائبة كاتب الدولة الأمريكي للشؤون الخارجية يائيل لومبرت، وفق ما ذكره بيان لوزارة الدفاع.

وحسب البيان، فقد تطرق الطرفان بحضور ألوية وعمداء من أركان الجيش الوطني الشعبي، ووزارة الدفاع. إلى جانب أعضاء الوفد العسكري الأمريكي، إلى “حالة التعاون الثنائي بين البلدين”.

كما بحث الجانبان “الوسائل الكفيلة بتعزيز هذا التعاون. وتناولا أيضا، السياق الأمني على الصعيدين الإقليمي والدولي”.

“وشكل اللقاء فرصة لتبادل التحاليل، ووجهات النظر، حول المسائل ذات الاهتمام المشترك بين الجزائر والولايات المتحدة”، يضيف البيان.

مقالات ذات صلة
كلّ التفاصيل حول “المدرسة العليا للتكنولوجيات المتقدّمة” في الجزائر

كلّ التفاصيل حول “المدرسة العليا للتكنولوجيات المتقدّمة” في الجزائر

“إيتا إيروايز” الإيطالية بسبع رحلات أسبوعيا نحو الجزائر

“إيتا إيروايز” الإيطالية بسبع رحلات أسبوعيا نحو الجزائر

فرنسا تكرم ضحاياها وتتجاهل مجددا مطالب الجزائريين

فرنسا تكرم ضحاياها وتتجاهل مجددا مطالب الجزائريين

… رفع إعانة السكن الريفي وارد

… رفع إعانة السكن الريفي وارد

غربلة مقترحات الأحزاب وضبط المسوّدة النهائية لقانونيْ البلدية والولاية

غربلة مقترحات الأحزاب وضبط المسوّدة النهائية لقانونيْ البلدية والولاية

وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تدعو لإقامة صلاة الاستسقاء

وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تدعو لإقامة صلاة الاستسقاء

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد