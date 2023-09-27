الفريق أول شنقريحة يستقبل وزير الدفاع الإيطالي

استقبل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروسيتو.

وأشاد الفريق أول شنقريحة بالتنوع المشهود لمجالات التعاون العسكري بين جيشي البلدين، مؤكدا استعداد الجيش الوطني الشعبي لتطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى المستوى الذي يليق بها.

وأضاف الفريق أول شنقريحة أن الجزائر وإيطاليا لهما من الإمكانيات والموارد التي تسمح بتجسيد تعاون نوعي ومستديم.

وتناول الطرفان التحديات الأمنية التي يعرفها حوض البحر الأبيض المتوسط وتبادلا وجهات النظر حول مختلف القضايا الراهنة.

كما استعرضا مجالات التعاون العسكري الثنائي بين البلدين وسبل تطوير وتعزيز التنسيق في المسائل ذات الاهتمام المشترك.

ويقوم وزير الدفاع الإيطالي بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد عسكري رفيع المستوى.