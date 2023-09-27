-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الفريق أول شنقريحة يستقبل وزير الدفاع الإيطالي

الشروق أونلاين
  • 169
  • 0
الفريق أول شنقريحة يستقبل وزير الدفاع الإيطالي
أرشيف
الفريق أول السعيد شنقريحة

استقبل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروسيتو.

وأشاد الفريق أول شنقريحة بالتنوع المشهود لمجالات التعاون العسكري بين جيشي البلدين، مؤكدا استعداد الجيش الوطني الشعبي لتطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى المستوى الذي يليق بها.

وأضاف الفريق أول شنقريحة أن الجزائر وإيطاليا لهما من الإمكانيات والموارد التي تسمح بتجسيد تعاون نوعي ومستديم.

وتناول الطرفان التحديات الأمنية التي يعرفها حوض البحر الأبيض المتوسط وتبادلا وجهات النظر حول مختلف القضايا الراهنة.

كما استعرضا مجالات التعاون العسكري الثنائي بين البلدين وسبل تطوير وتعزيز التنسيق في المسائل ذات الاهتمام المشترك.

ويقوم وزير الدفاع الإيطالي بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد عسكري رفيع المستوى.

مقالات ذات صلة
ارتفاع أسعار الدجاج.. مسؤول بوزارة الفلاحة يعلق

ارتفاع أسعار الدجاج.. مسؤول بوزارة الفلاحة يعلق

سيدي بلعباس: إصابة 11 شخصا في حادث اصطدام شاحنة بعربة ترامواي

سيدي بلعباس: إصابة 11 شخصا في حادث اصطدام شاحنة بعربة ترامواي

أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023

أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023

التكوين الإعلامي محور لقاء وزير الاتصال وسفير قطر بالجزائر

التكوين الإعلامي محور لقاء وزير الاتصال وسفير قطر بالجزائر

محادثات بين الوزير الأول ووزير الزراعة الأردني (فيديو)

محادثات بين الوزير الأول ووزير الزراعة الأردني (فيديو)

تقارب فرنسا مع الجزائر يدفع نظام المغرب إلى الجنون

تقارب فرنسا مع الجزائر يدفع نظام المغرب إلى الجنون

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد