الفريق أول شنقريحة يستقبل وزير الدفاع الموريتاني  

استقبل الفريق أول السعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي وزير الدفاع الوطني وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء للجمهورية الإسلامية الموريتانية حننه ولد سيدي ولد حننه الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد عسكري هام.

وأفاد بيان للوزارة أن الطرفين تطرقا إلى التطورات الأمنية في منطقة شمال إفريقيا والقارة الإفريقية كما تبادلا وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك والسبل الكفيلة بتعزيز علاقات التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين.

وألقى الفريق أول السعيد شنقريحة كلمة رحب في بدايتها بالوفد الزائر، مشيدا بالروابط الكثيرة التي تجمع البلدين الشقيقين: قال فيها “أود في البداية أن أرحب بكم وبالوفد المرافق لكم، في الجزائر، متمنيا أن تكون هذه الزيارة مثمرة ومفيدة للطرفين.

وأضاف “إن الجزائر وموريتانيا، بحكم الروابط الجغرافية، والتاريخية، والثقافية التي تجمعهما، يتقاسمان نفس الطموحات ونفس التحديات، وهو ما جعل علاقاتهما الثنائية نموذجا يُحتذى به في التعاون والتكامل بين الدول العربية والإفريقية.”

كما أكد الفريق أول أيضا، الأهمية الاستراتيجية التي تكتسيها العلاقات الجزائرية-الموريتانية، مشددا على ضرورة تعزيز العمل المشترك بين البلدين، وفق رؤية متكاملة ومتبصرة، ترتكز على الحوار، والتنسيق وتبادل الخبرات وقال “فالأهمية الإستراتيجية التي تكتسيها العلاقات الجزائرية – الموريتانية، لا تنبع فقط من القواسم المشتركة التي تجمع بلدينا، بل تتجلى أيضا في الدور المحوري الذي يلعبه هذا التعاون في استقرار المنطقة ككل.

كما أن التحديات الأمنية والاقتصادية والجيوسياسية، التي تواجهها منطقتنا تفرض علينا اليوم، أكثر من أي وقت مضى، تعزيز العمل المشترك، وفق رؤية متكاملة ومتبصرة، ترتكز على الحوار، والتنسيق وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في ميادين الاهتمام المشترك.

من هذا المنظور، تحرص الجزائر، تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، على تعزيز علاقاتها الثنائية مع موريتانيا في شتى الميادين، لاسيما الأمنية منها، لأننا نؤمن في الجزائر أن أمن بلدينا واستقرارهما يحتاج إلى أعلى مستوى ممكن من التوافق والتنسيق والتشاور”.

من جهته عبّر حننه ولد سيدي عن سعادته بالتواجد في الجزائر، مشيدا بعمق علاقات الأخوة وحسن الجوار التي تجمع الشعبين الشقيقين، كما ثمن الدور الريادي الذي تلعبه الجزائر في سبيل استتباب الأمن في المنطقة

في ختام اللقاء، وقع الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي والسيد حننه ولد سيدي ولد حننه، وزير الدفاع الوطني وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء للجمهورية الإسلامية الموريتانية على اتفاق تعاون في مجال الدفاع.