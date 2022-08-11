الفريق أول شنقريحة يسدي جملة من التوجيهات لإنجاح المسابقة العسكرية الدولية

خلال زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الأولى

قام الفريق أول السعيد شنقريـحة، رئـيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الخميس، بزيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الأولى.

وعاين الفريق أول السعيد شنقريحة حسب بيان وزارة الدفاع الوطني، آخر التحضيرات المتعلقة بالمسابقة العسكرية الدولية “الفصيلة المحمولة جوا-2022″، المزمع تنظيمها ببلادنا خلال الفترة مـن 15 إلى 27 أوت الجاري، كما أشرف على تدشين بعض المرافق المنشآتية الجديدة.

وبعد مراسم الاستقبال من قبل اللواء قائد الناحية العسكرية الأولى، ورفقة اللواء قائد القوات البرية ومديرين مركزيين لوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي، استمع الفريق أول إلى عرض قدمه اللواء قائد القوات البرية، المشرف العام على تنظيم المسابقة العسكرية الدولية “الفصيلة المحمولة جوا-2022″، تضمن شروحات وافية لمختلف الجوانب التنظيمية الخاصة بهذا الحدث الرياضي الهام، حيث أسدى، جملة من التوجيهات للجنة التنظيم، تتعلق خصوصا بضرورة توفير كافة الوسائل البشرية والمادية والظروف الملائمة الكفيلة بإنجاح هذه التظاهرة الدولية.

الفريق أول تنقل على إثرها إلى المركب الجهوي للرياضة العسكرية بالبليدة، أين حضر التدريبات النهائية الخاصة بمراسم الافتتاح، وتابع عن كثب مجمل العروض المبرمجة، ليشرف، بعد ذلك، بالنادي الجهوي للجيش بالبليدة، على افتتاح صالون عسكري تاريخي وثقافي لفائدة الجمهور.

عقب ذلك، أشرف الفريق أول، مرفوقا بمدير الخدمة الوطنية، على مراسم تدشين مقر المديرية الجهوية للخدمة الوطنية، حيث عاين مختلف المصالح والمكاتب التابعة لها، قبل أن يشرف، كذلك، رفقة مدير المصلحة الاجتماعية، على تدشين نادي الموقع للجيش بالبليدة، حيث زار مختلف المرافق التابعة له.

الفريق أول شدد، على ضرورة السهر على المحافظة على هذا المكسب الهام.

في الأخير قام الفريق أول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بوضع حجر الأساس للمركز النفسي التربوي للأطفال بالبليدة بالناحية العسكرية الأولى.