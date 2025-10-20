الفريق أول شنقريحة يشارك في الافتتاح الرسمي لمعرض “سيول” الدولي للطيران والفضاء “ADEX-2025”

في ثاني أيام زيارته الرسمية إلى جمهورية كوريا، شارك الفريق أول السعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يوم الإثنين، في مراسم الافتتاح الرسمي لفعاليات معرض “سيول” الدولي للطيران والفضاء “ADEX-2025”.

وحسب ما أشار إليه بيان لوزارة الدفاع الوطني، فقد أشرف على مراسم الافتتاح رئيس جمهورية كوريا لي جاي ميونغ. الذي “رحّب في كلمته الافتتاحية بالوفود المشاركة، وعبّر عن أمله في أن يكون هذا المعرض في مستوى تطلعات المشاركين”.

على إثر ذلك، استُقبل الفريق أول شنقريحة من قبل رئيس هيئة الأركان المشتركة لجمهورية كوريا الفريق أول جين يونغ سونغ، في قصر المؤتمرات والمعارض “KINTEX”.

الاستقبال الذي تم بحضور أعضاء الوفد العسكري الجزائري والوفد الكوري، “خُصص لتقييم حالة التعاون العسكري الثنائي بين الجزائر وجمهورية كوريا. ولدراسة مختلف السبل والوسائل الكفيلة بتطوير هذا التعاون”.

وخلال اللقاء، ألقى الفريق أول شنقريحة كلمة “أعرب فيها عن تقديره وعرفانه لحفاوة الاستقبال، الذي حظي به والوفد المرافق له. وعلى الدعوة التي وجهت له لحضور هذه التظاهرة الهامّة”.

“كما هنأ الفريق أول شنقريحة رئيس هيئة الأركان المشتركة لجمهورية كوريا على تعيينه مؤخرا في هذا المنصب، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه”، يضيف البيان.

وجاء في كلمة شنقريحة:”إن حضورنا هذا المعرض، الذي يعد تظاهرة عالمية، لعرض أحدث الإبتكارات التكنولوجية في مجال الدفاع. من شأنه تعزيز مسار التعاون العسكري الثنائي، من خلال:

استكشاف القدرات التكنولوجية والصناعية،

ودراسة السبل الكفيلة لتقوية منظومتنا الدفاعية، وتطوير مقدراتنا العسكرية”.

من جهته أعرب رئيس هيئة الأركان المشتركة لجمهورية كوريا عن “سعادته باستقبال الفريق أول السعيد شنڤريحة. مشيدا بإرادة الطرفين للتأسيس لتعاون عسكري واعد، يرتقي لمستوى الشراكة الإستراتيجية التي تربط البلدين”.