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الجزائر

الفريق أول شنقريحة يشارك في ندوة الأمن الدولي بموسكو

الشروق أونلاين
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الفريق أول شنقريحة يشارك في ندوة الأمن الدولي بموسكو
ح.م

يشارك رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنڨريحة، الثلاثاء، بالندوة الـ11 للأمن الدولي المنعقدة بموسكو.

وحسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع فإن الفريق أول شنقريحة يشارك عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد في الندوة الـ11 للأمن الدولي المنعقدة بموسكو بفدرالية روسيا.

وأوضح البيان أن الفريق الأول شنڨريحة الذي يشارك في فعاليات هذه الندوة الدولية بدعوة من وزير الدفاع بفدرالية روسيا، تابع كلمة الافتتاح الرسمي التي ألقاها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وخلال مداخلته، حرص الفريق أول على تبليغ تحيات رئيس الجمهورية للمشاركين في الندوة وتمنياته بالنجاح لها.

كما أعرب الفريق أول عن إمتتنانه لروسيا على كرم الدعوة التي تتيح له فرصة عرض المقاربة الجزائرية في التعامل مع التهديدات الأمنية التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.

 الفريق أول السعيد شنڨريحة، أكد أن الجزائر تؤمن بأن التكفل الجاد بالأسباب المنتجة للأزمات والمغذية لعدم الإستقرار والمتسببة في اللاأمن الدولي والجهوي يمر حتما عبر الالتزام بالشرعية الدولية، بعيدا عن التدخلات الأجنبية ومحاولات صناعة عدم الاستقرار.

كما أشار الفريق أول إلى أن الجزائر تتطلع من خلال المشاركة في الندوة إلى بناء حوار متميز ومثمر وتجسيد التفاهم المشترك المتعدد الأوجه، قصد العمل على تحقيق السلم والأمن والتطور والرخاء لصالح كافة شعوب العالم.

وفي ختام كلمته، وجه رئيس أركان الجيش الوطني شركه على تنظيم هذه الندوة في ظروف ممتازة، متمنيا أن تتوصل أشغالها إلى نتائج ملموسة تنعكس على دول العالم بالأمن والسلم”.

يذكر أن الندوة الحادية عشر للأمن الدولي بموسكو قد تناولت بالتحليل والدراسة مختلف التحديات الأمنية التي يواجهها العالم، لاسيما في ظل تنامي التهديدات والمخاطر الناجمة عن حالات اللااستقرار التي تطبع بعض مناطق العالم، وكذا الحلول والإجراءات الواجب إعمالها لمواجهتها بالتنسيق بين الفاعلين الدوليين.

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