الفريق أول شنقريحة يشرف على تخرج دفعة الدراسات العليا الحربية

أشرف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة. على مراسم تخرج الدفعة الـ16 لدورة الدراسات العليا الحربية.

وحسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع فقد أشرف الفريق أول السعيد شنقريحة بالمدرسة العليا الحربية على مراسم حفل تخرج الدفعة الـ 16 لدورة الدراسات العليا الحربية.

وفي كلمته التوجيهية أمام الإطارات والضباط الدارسين جدد الفريق أول السعيد شنقريحة تهانيه الخاصة لهم وللشعب الجزائري قاطبة بمناسبتي عيد الأضحى وعيد الاستقلال الوطني.

كما أبرز الفريق أول الاهتمام والرعاية التي توليها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لقطاع التكوين بمختلف مستوياته وتخصصاته وفي مقدمتها المدرسة العليا الحربية.

وشدد الفريق أول السعيد شنقريحة على أن رهان الجودة أصبح حتمية لا مناص منها في سبيل مسايرة وتيرة التطور المتسارع الذي تعرفه العلوم العسكرية والدراسات الاستراتيجية.