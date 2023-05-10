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الفريق أول شنقريحة يشرف على تمرين بالذخيرة الحية “عزم 2023” بتندوف

الشروق أونلاين
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الفريق أول شنقريحة يشرف على تمرين بالذخيرة الحية “عزم 2023” بتندوف
ح.م
الفريق أول السعيد شنقريحة خلال إشرافه على تمرين سابق بتيندوف

أشرف الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بالقطاع العملياتي الجنوبي بتندوف على تنفيذ تمرين بياني بالذخيرة الحية “عزم 2023” في اليوم الثالث من زيارته إلى الناحية العسكرية الثالثة.

وقامت الوحدات العضوية للواء التاسع المدرع مدعومة بوحدات من القوات البرية والقوات الجوية بما فيها حوامات الإسناد الناري بتنفيذ التمرين.

وأكدت مجريات التمرين بصورة واضحة القدرة التي تتمتع بها الوحدات المشاركة في مجال التنفيذ الناجح للمهام المسندة لا سيما في مجا التحكم الجيد للأطقم في مختلف الأسلحة والمعدات الحديثة ذات التكنولوجيا العالية

كما أكد التنفيذ الناجح للتمرين التطور والجاهزية العملياتية التي بلغتها مختلف المكونات قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي.

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