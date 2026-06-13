الفريق أول شنقريحة يشرف على تنصيب مدير المدرسة العليا الحربية

يشرف الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة، اليوم السبت، على مراسم التنصيب الرسمي لمدير المدرسة العليا الحربية الجديد.

وجاء في بيان لوزراة الدفاع الوطني، باسم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، أشرف الفريق أول السعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، على مراسم حفل التنصيب الرسمي للمدير الجديد للمدرسة العليا الحربية محمد أحمد سايح خلفا للواء حميد فكان.

وأكد الفريق أول شنقريحة في كلمة له خلال حفل التنصيب أنه “باسم السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني ووفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 21 ماي 2026 أنصب رسميا اللواء محمد أحمد سايح مديرا للمدرسة العليا الحربية خلفا للواء حميد فكان.”

وأضاف الفريق أول شنقريحة “وعليه آمركم بالعمل تحت سلطته وطاعة أوامره وتنفيذ تعليماته بما يمليه صالح الخدمة تجسيدا للقواعد والنظم العسكرية السارية وقوانين الجمهورية ووفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار وتخليدا لقيم ثورتنا المجيدة”