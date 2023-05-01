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الفريق أول شنقريحة يشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي ليلي بالذخيرة الحية

الشروق أونلاين
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الفريق أول شنقريحة يشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي ليلي بالذخيرة الحية
ح.م
جانب من زيارة الفريق أول السعيد شنڨريحة إلى الناحية العسكرية الخامسة

أشرف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة، على تنفيذ تمرين تكتيكي ليلي بالذخيرة الحية بالميدان الخامس للرمي والمناورات بأمدوكال بالناحية العسكرية الخامسة.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني أن التمرين نفذته وحدات اللواء السابع المدرع مدعمة بوحدات من القوات البرية، الجوية ووحدات للإسناد التقني.

وأضاف البيان أن تنفيذ هذا التمرين يؤكد بصورة جلية القدرة الكبيرة التي تتمتع بها الوحدات المشاركة في التنفيذ الناجح للمهام المسندة إليها والتحكم الجيد للأطقم في مختلف الأسلحة والمعدات الحديثة ذات التكنلوجيا العالية ويؤكد التطور والجاهزية والانسجام العملياتي الذي بلغته قواتنا المسلحة في مجال تنفيذ مثل هذه التمارين التكتيكية ذات المستوى العالي.

وتابع البيان أن الفريق أول السعيد شنقريحة أسدى للوحدات المشاركة في هذا التمرين جملة من التعليمات والتوجيهات تصب في مجملها في ضرورة التقييم الموضوعي لنتائج هذا التمرين من أجل تحقيق النتائج المنشودة

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