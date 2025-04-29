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الجزائر

الفريق أول شنقريحة يشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي بالناحية الرابعة

الشروق أونلاين
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الفريق أول شنقريحة يشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي بالناحية الرابعة

أشرف الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، الثلاثاء، على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية خلال اليوم الثاني من زيارته إلى الناحية العسكرية الرابعة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، يهدف هذا التمرين التكتيكي المنفذ بالذخيرة الحية إلى اختبار الجاهزية القتالية لوحدات القطاع العملياتي ومدى قدرتها على تنفيذ المهام القتالية المحتملة والتحكم في العتاد القتالي ومنظومات الأسلحة الحديثة وكذا تدريب القادة والأركانات.

كما يرمي التمرين التكتيكي المنفذ بالذخيرة الحية إلى تطوير معارفهم في مجال التخطيط والتحضير والتنظيم والتنفيذ ووضعهم في جو المعركة الحقيقية.

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